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12:47 28.09.2020

В Киеве за сутки подтвердили 328 новых случаев COVID-19, в том числе у 9 медиков - Кличко

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В Киеве за сутки подтвердили 328 новых случаев COVID-19, в том числе у 9 медиков - Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 328 новых случаев коронавирусной болезни, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 328 больных коронавирусом. 8 случаев - летальных. Всего за период пандемии, от вируса умерли 369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 143", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.

Среди заболевших 164 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 128 мужчин от 18 до 92 лет, 21 девочка в возрасте от одного до 17 лет и 15 мальчиков от двух до 17 лет.

Кроме того, среди заболевших 9 медиков.

В больницы госитализированы 43 пациента. Остальные - на самоизоляции под контролем врачей. Всего в медучреждениях Киева по состоянию на 28 сентября лечатся 1150 больных коронавирусом, из них 258 - в тяжелом состоянии, 350 получают кислородную поддержку, и 22 - под аппаратами ИВЛ.

Ещё 130 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Выздоровели за минувшие сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 6 505 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлены в Дарницком - 66, Оболонском - 52, Деснянском и Днепровском районах - по 39 случаев.

Теги: #киев #кличко #коронавірус
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