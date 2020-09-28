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12:31 28.09.2020

Постпреды стран ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций против РФ

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Постпреды стран ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций против РФ

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил в понедельник без обсуждения предложение по расширению санкционного списка лиц и организаций, которые подрывают суверенитет и независимость Украины.

По информации корреспондента радио "Свободная Европа" Рикарда Йозвяка, речь идет об ограничительных мерах в связи со строительством Керченского моста.

"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", - написал Йозвяк в твиттере.

Он также отметил, что официальное решение Совета ЕС по этому вопросу состоится на текущей неделе.

В опубликованной ранее повестке заседания Комитета постоянных представителей отмечалось, что постпреды могут принять в понедельник такое решение для его дальнейшего утверждения Советом ЕС по письменной процедуре.

Теги: #крым #ес #санкции_против_рф
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