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12:29 28.09.2020

Один из обвиняемых в деле МН17 Пулатов готов выступить перед судом, его защита – против

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Один из обвиняемых в деле МН17 Пулатов готов выступить перед судом, его защита – против

Один из обвиняемых в деле о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом "Боинге" Малайзийских авиалиний, рейс МН17, Олег Пулатов готов выступить перед судом, чтобы доказать свою невиновность, однако его адвокаты этого не советуют.

Это следует из выступления одного из адвокатов обвиняемого Сабине тен Дуссхатэ (Sabine ten Doesschate) в судебном заседании по делу МН17, которое возобновилось в понедельник в судебном комплексе Схипхол.

По ее словам, у защиты была возможность встретиться с Пулатовым в РФи, чего они ранее не могли сделать по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

"В России у нас было интенсивное и полезное общение с нашим клиентом. Это был первый раз, когда мы могли с ним говорить. В результате мы получили много дополнительной информации… Наш клиент сказал нам, что он не был привлечен ни к тому, чтобы отдавать приказ транспортировать и охранять "Бук" (зенитно-ракетный комплекс, из которого был сбит самолет - ИФ), ни к тому, чтобы стрелять в МН17. Он не был к этому причастен и не знает лично, как и почему был сбит МН17. Он не знает, что произошло на самом деле", - заявила тен Дуссхатэ.

По ее словам, Пулатов видел сбитый МН17. "Он говорил, как ужасно это было для него лично", - добавила адвокат.

Вместе с тем подзащитный признает, что был привлечен к военным действиям на востоке Украины. "Пулатов хочет говорить по этим вопросам и хочет выступить перед этим судом, но мы против этого. Его фото было широко распространено, и для него будет небезопасно появится здесь, также имея в виду, что на его арест есть международный запрос", - аргументировала тен Дуссхатэ возращение защиты против его личного присутствия в зале суда.

Адвокат также убеждает суд, что защите, равно как и самому суду, нужно больше времени, чтобы собрать больше информации в отношении возможной причастности Пулатова к трагедии. Она также настаивает на том, чтобы защите предоставили еще один месяц для того, чтобы направить окончательные запросы на дополнительное расследование.

"Нам нужно больше информации от нашего клиента, чтобы понять, какие дальнейшие запросы мы можем направить. Мы считаем, что с ним нужно говорить больше. Нам нужно больше знать о позиции нашего клиента. Мы сможем направить окончательные запросы о дополнительном расследовании через один месяц к судебному заседанию, которое назначено на 2 ноября. Мы считаем, что в результат следственных шагов, которые мы потому запросим, прольет больше света на этот предмет", - пояснила она.

После этого обвинение попросила 20 минут для того, чтобы подготовить свою реакцию, и председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) объявил перерыв.

Теги: #мн17 #суд #обвиняемые
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