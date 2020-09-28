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11:58 28.09.2020

Началась расшифровка "черных ящиков" разбившегося в Харьковской области Ан-26, она продлится до 5 дней - Урусский

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Началась расшифровка "черных ящиков" разбившегося в Харьковской области Ан-26, она продлится до 5 дней - Урусский

 Бортовые самописцы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, уже обнаружены, их состояние удовлетворительное, сообщил глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский.

"Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 года авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", - написал Уруский в соцсети Facebook в понедельник утром.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодороге Киев – Харьков - Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г. Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.

По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Теги: #уруский #чугуев #авиакатастрофа
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