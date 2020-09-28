Под Радой проходит акция в защиту малых предпринимателей

В Киеве у здания Верховной Рады проходит акция "SaveФОП" с требованием принятия ряда законопроектов, которые сохраняют упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности для малых предпринимателей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на ул. Грушевского между перекрестками с улицами Шелковичной и Садовой выстроилось несколько сотен протестующих. Участники акции требуют от Верховной Рады принять законопроекты №№3851-1, 3851-2 и 3993, которые, по мнению собравшихся, сохранят упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

"Мы настаиваем исключительно на наших (законопроектах – ИФ) - 3851-1, 3853-2, 3993. Все остальное - от лукавого... Только наши законопроекты позволяют всем без исключения физическим лицам-предпринимателям быть без фискальных РРО. Только с 3853-1, 3853-1, 3993 у нас есть будущее", - говорится в анонсе акции.