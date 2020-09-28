События

10:56 28.09.2020

В ВСУ за сутки COVID-19 заболели 30 человек, 2 выздоровели

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В ВСУ за сутки COVID-19 заболели 30 человек, 2 выздоровели

30 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 629 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в понедельник утром.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения определены 5 человек. "Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 4 военнослужащих", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook.

25 заболевших лечатся дома под наблюдением врачей. "Киевская область - 16 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Полтавская область - 2 военнослужащих, Винницкая, Житомирская, Харьковская и Днепропетровская области - по 1 военнослужащему, Сумская область - 1 сотрудник ВСУ", - говорится в сообщении.

У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 2 тыс 153 человека, летальных случаев - 10.

При этом днем ранее сообщалось о 2 тыс. 151 выздоровевшем и 601 активном случае болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели два человека, а количество болеющих увеличилось на 28. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 557 человек, у 64 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Теги: #всу #коронавирус
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