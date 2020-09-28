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10:48 28.09.2020

Минздрав обратится к органам контроля по поводу пассажирских перевозок свыше сидячих мест

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Минздрав обратится к органам контроля по поводу пассажирских перевозок свыше сидячих мест

 Министерство здравоохранения обратится к органам контроля относительно перевозок в коммунальном транспорте Кривого Рога свыше сидячих мест, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Это безответственность и равнодушие к здоровью граждан, которые живут в городе или районе. Такие решения (относительно послабления условий пассажирских перевозок во время карантина – ИФ) не принимались. Конечно, мы сообщим соответствующим органам контроля – Нацполиции и "Укртрансбезопасности", которые контролируют соблюдение правил в транспорте", - сказал он.

Теги: #транспорт #коронавирус #минздрав
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