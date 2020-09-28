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10:19 28.09.2020

КС 29 сентября рассмотрит дело о конституционности закона о рынке земли

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КС 29 сентября рассмотрит дело о конституционности закона о рынке земли

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) во вторник, 29 сентября, на открытой части пленарного заседания рассмотрит дело по конституционным представлениям 48 народных депутатов Украины о конституционности закона о рынке земли.

"Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассмотрит дело по конституционным представлениям 48 народных депутатов Украины относительно конституционности закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 № 552-ІХ, отдельных положений Земельного кодекса Украины с изменениями, внесенными указанным законом, и 53 народных депутатов Украины относительно конституционности закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 № 552-ІХ", - сообщает пресс-служба КС.

Авторы ходатайств утверждают, что земля как объект права собственности украинского народа находится под особой охраной государства - и в первую очередь это касается земель сельскохозяйственного назначения. Нардепы убеждены, что закон о рынке земли был принят Верховной Радой с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положения противоречат нормам Конституции Украины.

Кроме того, нардепы отмечают, что принимать решения о распоряжении таким объектом собственности, как земля имеет право только украинский народ путем всеукраинского референдума.

Заседание начнется в 10:00. Трансляция открытой части заседания будет вестись на официальном сайте КС.

Как сообщалось, народные депутаты от фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За майбутне" направили в Конституционный суд иск о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 4 мая 2020 года. Позже, 15 мая, аналогичное конституционное представление подала группа из 53 нардепов - в основном депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Виктор Медвечук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Василий Нимченко, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Ренат Кузьмин, Тарас Козак, Николай Скорик и т.д.).

Теги: #земля #конституционный_суд #закон
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