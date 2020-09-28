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10:04 28.09.2020

Умер первый глава КГГА Иван Салий

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Умер первый глава КГГА Иван Салий

 Президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов, первый представитель президента Украины в Киеве, глава Киевской городской государственной администрации (1992-1993), народный депутат Украины I и III созывов (1990-1992, 2000-2002) Иван Салий скончался на 77-м году жизни.

"Не стало нашего Друга, профессионала, единомышленника - Ивана Салия", - написал президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook в понедельник утром.

"Человек с Большой буквы! Лучший в своём деле! Душевный, человечный и яркий! Нам всем Вас будет не хватать", - добавил он.

Салий родился в Черниговской области в 1943 году, работал в Киевае на заводе "Ленинская кузня", затем главным инженером завода "Киевторгмаш", занимал должность первого секретаря Подольского райкома КПУ в Киеве. В 1990-1992 годах - председатель Подольского районного совета народных депутатов и Подольского райисполкома, депутат Верховной Рады Украины I созыва.

С 20 марта 1992 года по 12 апреля 1993 года был первым председатель КГГА. В 1993 году занял должность префекта университета "Киево-Могилянская Академия". Позже работал руководителем Контрольной службы президента Украины, советником премьер-министра Украины, президентом Ассоциации народных депутатов, руководителем Центра развития городов, первым заместителем исполнительного директора Ассоциации городов Украины.

В 1999-2000 и 2002-2003 годах был замглавой КГГА, начальником Главного управления транспорта, затем был первым замминистра Министерства транспорта Украины в связях с Верховной Радой.

В 2008 году возглавил Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий, а в 2009 - Комитет предпринимателей производителей строительных материалов и изделий при Торгово-промышленной палате Украины.

Теги: #салий #кгга #кончина
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