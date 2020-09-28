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10:02 28.09.2020

Азербайджан вновь заявляет об обстреле гражданских объектов с армянской стороны

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Азербайджан вновь заявляет об обстреле гражданских объектов с армянской стороны

Вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел азербайджанский город Тертер, заявляет в понедельник МИД Азербайджана.

"Враг целенаправленно берет под прицел гражданских лиц и гражданские объекты. Подвергая мирное население города Тертер огню, Армения в очередной раз демонстрирует грубое нарушение гуманитарного международного права и использование террористических средств в отношении гражданских лиц", - заявляет МИД Азербайджана.

"Мы призываем международное сообщество решительно осудить военные преступления Армении, направленные против гражданского населения Азербайджана", - говорится в заявлении МИД.

В документе также говорится, что азербайджанские солдаты в Карабахе не ведут войну против мирных жителей и "проводят контратаки только в рамках международного гуманитарного права".

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация.

Азербайджанская сторона сообщала о взятии под контроль нескольких населенных пунктов, армянская сторона эти сообщения опровергала.

Теги: #карабах #армения #азербайджан
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