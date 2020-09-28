В Украине в течение 2021 года зарплаты педагогов увеличатся почти на 30% - Шкарлет

Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года увеличатся почти на 30%.

"Доходы учителей уже выросли с 1 сентября на 5,8%. В связи с повышением заработной платы с 1 января доходы увеличатся еще на 20%, с 1 июля - еще на 8%. То есть в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года увеличатся почти на 30%", - цитирует Шкарлета пресс-службы министерства.

Руководитель министерства высказал обеспокоенность низким уровнем зарплаты педагогов. "Зарплата учителей и не только учителей, но и педагогов дошкольного, школьного, профессионально-технического, профессионального перед высшими, высшего образования, мастеров производственного обучения, научных работников в части формирования доходов педагогов системно, 29 лет, так и не изменились. Хотя были определенные сдвиги в вопросах некоторых надбавок и доплат. Сегодня мы пытаемся это изменить", - добавил Шкарлет.