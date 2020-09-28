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08:24 28.09.2020

Twitter распространит спецмаркировку на правительственные аккаунты ряда новых стран

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Twitter распространит спецмаркировку на правительственные аккаунты ряда новых стран

Twitter планирует начать применять специальную маркировку для правительственных аккаунтов и государственных изданий в отношении ряда новых стран, сообщили западные СМИ в пятницу со ссылкой на основателя компании Джека Дорси.

В сообщениях отмечается, что такой подход поможет пользователям лучше понимать, кто стоит за той или иной публикацией.

Ранее Twitter пометил специальным значком и надписью аккаунты государственных СМИ и основных государственных деятелей из США, Китая, России, Великобритании и Франции.

Twitter является площадкой, на которой главы государств и другие высокостоящие лица часто публикуют официальные заявления. Компания использует систему верификации для подтверждения достоверности данных аккаунтов пользователей высокого уровня, однако эти верификационные значки - синие галочки - не несут за собой информации о том, кем именно является владелец аккаунта.

Теги: #сша #twitter
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