В Ивано-Франковской области число госпитализированных с отравлением выросло до 59, 135 на амбулаторном лечении

Число госпитализированных человек в результате отравления в столовой предприятия "Леон" в Ивано-Франковской области возросло до 59, 135 человек находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным происшествиям, в период с 24 по 27 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратилось 194 человека (за сутки 6 человек), из которых 59 человек госпитализированы и 135 человек находятся на амбулаторном лечении (употребляли пищу в столовой ООО "Леон" г.Коломыя).

Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Ивано-Франковской области с диагнозом пищевое отравление по состоянию на утро 25 сентября находятся 44 человека, еще 57 лечатся амбулаторно.