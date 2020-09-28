Вблизи Станично-Луганского района спасатели продолжают тушить очаги кустарников и лесной подстилки

В Луганской области вблизи с. Нижнетеплое Станично-Луганского района на площади 20 га спасатели продолжают тушить отдельные очаги кустарников и лесной подстилки, сообщила Госслужба по ЧС.

"По состоянию на 7:00 28 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления кустарников и лесной подстилки", - сказано в собщении.

К тушению привлечены 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц техники.

Отмечается, что спасатели в 22:05 пожар локализовали. Площадь пройденная огнем составляет около 20 га.

Информация о пожаре поступила в ГСЧС 27 сентября.