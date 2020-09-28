В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточены 37 населенных пунктов в шести областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 28 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 37 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Черниговская - 11, Киевская - 9, Днепропетровская - 5, Запорожская - 5, Сумская - 4 и Кировоградская - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

мж