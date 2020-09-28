События

07:44 28.09.2020

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские бойцы не пострадали

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 27 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди наших воинов нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в понедельник.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное наемники обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал украинских защитников неподалеку Шумов и дважды - вблизи н.п. Орехово.

Военнослужащие вооруженных Сил и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки и Доломитного. Кроме того, локализовали очаг возгорания на участке размером около 10 гектаров недалеко от н.п. Нижнетеплое.

"С начала текущих суток, 28 сентября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей, вступили в действие 27июля 2020 года, не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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