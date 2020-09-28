В Нидерландах возобновляются слушания в деле по МН17

В Нидерландах в рамках третьего блока "В" возобновляется судебный процесс по делу о сбитом МН17: суд намерен заслушать прогресс защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова, после их предполагаемой встречи в России.

В ходе предыдущего заседания, которое состоялось 31 августа, защита Пулатова проинформировала, что возможности провести с ним личную встречу на территории России не было по причине пандемии коронавируса, однако уже забронированы билеты на самолет, и в ближайшее время адвокаты отправятся в Российскую Федерацию для встречи с клиентом.

Кроме того, в этом заседании выступили представители родственников погибших.

Несмотря на то, что длительность предыдущего блока слушаний была заявлена на период с 31 августа по 4 сентября, суд заседал только один день, после чего был объявлен перерыв. Аналогичное предупреждение сделано и в отношении нынешних слушаний, продолжительность которых заявлена до 2 октября.

Слушания проходят в отсутствие всех четырех обвиняемых – трех россиян – Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Ранее, в ходе судебного заседания, которое состоялось 26 июня, прокуратура предоставила новые записи прослушивания телефонных разговоров обвиняемых, в частности, Харченко, Дубинского и Стрелкова, которые подтверждают наличие у сепаратистов установки Бук. В частности, после того, как был сбит МН17, Дубинский спрашивает Пулатова: "Скажи, а стрелял наш Бук или нет?" На что Пулатов отвечает: "Бук сбил Сушку после того, как Сушка сбил Боинг", а через несколько минут, Дубинский позвонил Гиркину с докладом о том, что Сушка сбила Боинг, а потом «наши вальнули Сушку Буком».

Как известно, 3 марта этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2016 года, погибло 289 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

В сентябре 2016 года Объединенная следственная группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.