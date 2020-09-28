На Буковине за сутки зафиксировано более 100 случаев коронавируса

В Черновицкой области в течение воскресенья зафиксировали 104 случая инфицирования COVID-19. Всего в области уже более 14 100 больных инфекцией, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

Отмечается, что за последние сутки зафиксировано 104 случая болезни, 14 113 целом. 32 человека выздоровели за последние сутки, 7991 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 330 образцов в сутки.

Глава ОГА напомнил о важных элементы безопасности во время пандемии: "Помните - маски, антисептики, социальная дистанция".