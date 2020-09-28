События

07:17 28.09.2020

На Буковине за сутки зафиксировано более 100 случаев коронавируса

1 мин читать
На Буковине за сутки зафиксировано более 100 случаев коронавируса

В Черновицкой области в течение воскресенья зафиксировали 104 случая инфицирования COVID-19. Всего в области уже более 14 100 больных инфекцией, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

Отмечается, что за последние сутки зафиксировано 104 случая болезни, 14 113 целом. 32 человека выздоровели за последние сутки, 7991 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 330 образцов в сутки.

Глава ОГА напомнил о важных элементы безопасности во время пандемии: "Помните - маски, антисептики, социальная дистанция".

Теги: #буковина #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:32 28.09.2020
На Ровенщине 88 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Ровенщине 88 новых случаев инфицирования коронавирусом

05:32 28.09.2020
На Ровенщине 88 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Ровенщине 88 новых случаев инфицирования коронавирусом

04:42 28.09.2020
В Киеве частично ограничат движение транспорта на Железнодорожном шоссе

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Железнодорожном шоссе

03:32 28.09.2020
В реках Карпатского региона из-за дождей ожидаются наводнения

В реках Карпатского региона из-за дождей ожидаются наводнения

01:30 28.09.2020
В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар сушки для зернових культур

В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар сушки для зернових культур

22:15 27.09.2020
В Краматорске произошел масштабный лесной пожар

В Краматорске произошел масштабный лесной пожар

21:29 27.09.2020
В Херсонской области из-за урагана в Большой Александровке повреждены здания и повалены деревья на территории школы

В Херсонской области из-за урагана в Большой Александровке повреждены здания и повалены деревья на территории школы

20:00 27.09.2020
МАУ отменили рейсы в Ереван из-за армяно-азербайджанского конфликта

МАУ отменили рейсы в Ереван из-за армяно-азербайджанского конфликта

19:49 27.09.2020
На горе Поп-Иван в Ивано-Франковской области выпал снег

На горе Поп-Иван в Ивано-Франковской области выпал снег

19:29 27.09.2020
На одном из пропускных пунктов украинско-польской границы 26 сентября отключат электричество

На одном из пропускных пунктов украинско-польской границы 26 сентября отключат электричество

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МАУ отменили рейсы в Ереван из-за армяно-азербайджанского конфликта

В МИД Украины призвали Армению и Азербайджан вернуться к диалогу для мирного урегулирования конфликта

В Армении объявлено военное положение и мобилизация - президент

В Украине 3 130 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 56 новых жертв вируса, 1 009 выздоровели

Трое бойцов ВСУ ранены из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе – сводка

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: США посмотрят, могут ли добиться прекращения боев в Нагорном Карабахе

SpaceX планирует в понедельник запустить на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Суд в США временно приостановил запрет на скачивание приложения TikTok

Трамп призывает Байдена перед дебатами сдать тест на запрещенные препараты

Саммит G20 пройдет в онлайн-формате в конце ноября

Более 260 человек задержано в Беларуси на акциях протеста в воскресенье

Гутерриш планирует обсудить карабахский кризис с лидерами Армении и Азербайджана

США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H

Армения обратилась в ЕСПЧ с призывом прекратить обстрелы гражданских объектов в Карабахе

Минобороны Армении заявило об участии наемников в боях на стороне Азербайджана и вмешательстве Турции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА