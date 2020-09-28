События

06:25 28.09.2020

Трамп: США посмотрят, могут ли добиться прекращения боев в Нагорном Карабахе

1 мин читать
Трамп: США посмотрят, могут ли добиться прекращения боев в Нагорном Карабахе

Власти США собирают информацию о ситуации в Нагорном Карабахе и выяснят, могут ли добиться от сторон прекращения боевых действий, заявил президент США Дональд Трамп.

"В этом регионе у нас много с кем хорошие отношения. Посмотрим, можем ли мы добиться прекращения этого (боев - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп сообщил, что ему доложили о событиях в Нагорном Карабахе. "Мы тщательно выясняем, что там произошло", - отметил президент США.

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении объявлено военное положение, проводится мобилизация.

Теги: #сша #трамп #карабах
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:51 28.09.2020
SpaceX планирует в понедельник запустить на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует в понедельник запустить на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

05:49 28.09.2020
Суд в США временно приостановил запрет на скачивание приложения TikTok

Суд в США временно приостановил запрет на скачивание приложения TikTok

04:41 28.09.2020
Трамп призывает Байдена перед дебатами сдать тест на запрещенные препараты

Трамп призывает Байдена перед дебатами сдать тест на запрещенные препараты

23:07 27.09.2020
Гутерриш планирует обсудить карабахский кризис с лидерами Армении и Азербайджана

Гутерриш планирует обсудить карабахский кризис с лидерами Армении и Азербайджана

22:24 27.09.2020
США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H

США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H

18:51 27.09.2020
Азербайджанская армия уничтожила армянские С-300 в Карабахе

Азербайджанская армия уничтожила армянские С-300 в Карабахе

14:03 27.09.2020
В Армении объявлено военное положение

В Армении объявлено военное положение

14:02 27.09.2020
Анкара пообещала Баку поддержку в связи с ситуацией в Карабахе

Анкара пообещала Баку поддержку в связи с ситуацией в Карабахе

14:01 27.09.2020
Азербайджанские военные в ходе операции заняли несколько сел

Азербайджанские военные в ходе операции заняли несколько сел

13:30 27.09.2020
Совет Европы призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия - генсек организации

Совет Европы призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия - генсек организации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МАУ отменили рейсы в Ереван из-за армяно-азербайджанского конфликта

В МИД Украины призвали Армению и Азербайджан вернуться к диалогу для мирного урегулирования конфликта

В Армении объявлено военное положение и мобилизация - президент

В Украине 3 130 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 56 новых жертв вируса, 1 009 выздоровели

Трое бойцов ВСУ ранены из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе – сводка

ПОСЛЕДНЕЕ

На Буковине за сутки зафиксировано более 100 случаев коронавируса

На Ровенщине 88 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Ровенщине 88 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Железнодорожном шоссе

В реках Карпатского региона из-за дождей ожидаются наводнения

Саммит G20 пройдет в онлайн-формате в конце ноября

В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар сушки для зернових культур

Более 260 человек задержано в Беларуси на акциях протеста в воскресенье

В Краматорске произошел масштабный лесной пожар

В Херсонской области из-за урагана в Большой Александровке повреждены здания и повалены деревья на территории школы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА