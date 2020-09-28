Трамп: США посмотрят, могут ли добиться прекращения боев в Нагорном Карабахе

Власти США собирают информацию о ситуации в Нагорном Карабахе и выяснят, могут ли добиться от сторон прекращения боевых действий, заявил президент США Дональд Трамп.

"В этом регионе у нас много с кем хорошие отношения. Посмотрим, можем ли мы добиться прекращения этого (боев - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп сообщил, что ему доложили о событиях в Нагорном Карабахе. "Мы тщательно выясняем, что там произошло", - отметил президент США.

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении объявлено военное положение, проводится мобилизация.