SpaceX планирует в понедельник запустить на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в понедельник стартует на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"SpaceX планирует в понедельник, 28 сентября в 10:22 по времени Восточного побережья СЩА совершить 13-й по счету запуск на орбиту партии из 60 спутников Starlink. Запуск ракеты Falcon 9 будет осуществлен со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде", - говорится в сообщении.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября. Орбитальная группировка SpaceX c начала развертываться в мае прошлого года уже состоит из 713 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.