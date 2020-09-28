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05:49 28.09.2020

Суд в США временно приостановил запрет на скачивание приложения TikTok

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Суд в США временно приостановил запрет на скачивание приложения TikTok

Федеральный судья в воскресенье временно заблокировал запрет президента США Дональда Трампа на скачивание приложения TikTok, сообщает радио NPR.

Адвокат TikTok Джон Холл утверждал, что приложение, насчитывающее около 100 млн американских пользователей, является "современной версией городской площади". По его словам, запрет на скачивание TikTok нарушает права на свободу слова.

В итоге судья Карл Николс из окружного суда США по округу Колумбия приостановил запрет на скачивание приложения TikTok, который должен был вступить в силу в полночь воскресенья.

При этом судья отклонил просьбу истцов о блокировании решения о запрете приложения в стране с 12 ноября.

Согласно указу администрации США, с 27 сентября TikTok должен был быть удален из магазинов приложений для смартфонов на территории страны. Таким образом, новые пользователи не смогут скачать его, а другие не будут иметь доступа к обновлениям, что в итоге сделает приложение нефункциональным.

Администрация Трампа ранее приняла решение заблокировать как TikTok, так и WeChat, принадлежащую Tencent Holdings Ltd., в Штатах, посчитав, что китайские сервисы несут в себе угрозу для национальной безопасности США, поскольку имеют доступ к личным данным американцев. В случае TikTok остается возможность продажи американских операций местным компаниям.

Теги: #сша #tiktok #суд #запрет
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