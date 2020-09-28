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05:32 28.09.2020

На Ровенщине 88 новых случаев инфицирования коронавирусом

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На Ровенщине 88 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Ровенской области зафиксировали 88 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 12 144 инфицированных, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 27 сентября на Ровенщине зарегистрировано 88 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 12 144 случая заболевания коронавирусной болезни", - написал Коваль на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от16 до 92 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 в области умерли 161 человек.

"Преодолели болезнь 9679 человек. Выздоровели 76 жителей области", – написал Коваль.

Также он добавил, что в работе лабораторий области остается 46 образцов.

Теги: #коронавирус #украина #ровенская_область
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