В Киеве частично ограничат движение транспорта на Железнодорожном шоссе

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Железнодорожном шоссе в связи с проведением среднего ремонта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 9:00 до 19:00 28 сентября на съезде с ул. Бойчука на Железнодорожное шоссе частично ограничат движение. Завершается средний ремонт съезда с ул. Бойчука на Железнодорожное шоссе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при благоприятных погодных условиях 28 сентября дорожники устроят верхний слой асфальта.