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04:42 28.09.2020

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Железнодорожном шоссе

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В Киеве частично ограничат движение транспорта на Железнодорожном шоссе

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Железнодорожном шоссе в связи с проведением среднего ремонта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 9:00 до 19:00 28 сентября на съезде с ул. Бойчука на Железнодорожное шоссе частично ограничат движение. Завершается средний ремонт съезда с ул. Бойчука на Железнодорожное шоссе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при благоприятных погодных условиях 28 сентября дорожники устроят верхний слой асфальта.

Теги: #киев #украина #ограничение #транспорт
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