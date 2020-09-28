События

04:41 28.09.2020

Трамп призывает Байдена перед дебатами сдать тест на запрещенные препараты

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 Президент США Дональд Трамп заявил, что будет настаивать на том, чтобы его соперник на выборах Джо Байден перед дебатами сдал тест на запрещенные стимулирующие препараты.

"Я буду настаивать на том, чтобы Сонный Джо либо до, либо после дебатов во вторник вечером сдал тест на наличие в организме препаратов", - написал он в воскресенье в своем твиттере.

Трамп добавил, что тоже готов пройти такую проверку. Он пояснил, что сформулировал такое требование, так как подозревает, что без стимулирующих средств Байден не способен вести дебаты на достойном уровне.

"Уровень его выступлений на дебатах, мягко говоря, рекордно неравномерный. Препараты - единственное возможное объяснение?", - спросил президент США.

На следующей неделе в США состоятся первые из трех теледебатов между Трампом и Байденом. Президент США регулярно публично подвергает сомнению умственные способности своего оппонента. Периодически Трамп даже предполагает, что Байден попросту "вообще не понимает, что происходит".

Теги: #сша #трамп #байден
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