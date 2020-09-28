В реках Карпатского региона из-за дождей ожидаются наводнения

В реках Карпатского региона в связи с дождями ожидаются наводнения, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 27-28 сентября, в связи с ожидаемыми значительными дождями, местами сильными ливнями, на реках Карпатского региона ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,5 м", - сказано в сообщении.

Сообщается, что при сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков.

"Утром 28 сентября на р. Прут - г.Черновцы ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка высотой 0,7-1,2 м над фактическим уровнем по состоянию на 8 утра 27 сентября, без угрозы негативных последствий", - отметили в ведомстве.