События

03:32 28.09.2020

В реках Карпатского региона из-за дождей ожидаются наводнения

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В реках Карпатского региона в связи с дождями ожидаются наводнения, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 27-28 сентября, в связи с ожидаемыми значительными дождями, местами сильными ливнями, на реках Карпатского региона ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,5 м", - сказано в сообщении.

Сообщается, что при сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков.

"Утром 28 сентября на р. Прут - г.Черновцы ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка высотой 0,7-1,2 м над фактическим уровнем по состоянию на 8 утра 27 сентября, без угрозы негативных последствий", - отметили в ведомстве.

Теги: #карпаты #реки #наводнения #украина
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