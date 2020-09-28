События

03:31 28.09.2020

Саммит G20 пройдет в онлайн-формате в конце ноября

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Саммит лидеров G20 пройдет виртуально с 21 по 22 ноября под председательством Саудовской Аравии, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте мероприятия.

"Саммит лидеров "Большой двадцатки" 2020 года пройдет виртуально 21-22 ноября под председательством (...) короля Сальмана Бен Абделя Азиза Аль Сауда", - сообщается на сайте G20.

Отмечается, что из-за сложившейся ситуации с COVID-19 предстоящий саммит лидеров G20 будет сосредоточен на "защите жизней" и "восстановлении экономического роста путем устранения уязвимостей, выявленных в ходе пандемии".

"Саммит также будет направлен на содействие международным действиям по реализации возможностей XXI века для всех путем расширения прав и возможностей людей и защиты нашей планеты с одновременным использованием инноваций для формирования новых горизонтов", - говорится в сообщении.

Теги: #мир #формат #g_20 #саммит
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