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01:30 28.09.2020

В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар сушки для зернових культур

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В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар сушки для зернових культур, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"26 сентября около 13:43 спасателям поступило сообщение, что в селе Плотыча Тернопольского района на территории одного из предприятий возник пожар зерновой сушки. В 18:00 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара привлекалось 3 единицы специальной техники и 9 спасателей. В ходе тушения пожара, для подвоза воды, использовалась вспомогательная техника аграрного предприятия.

Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Теги: #зерновые #украина #пожар #тернопольская
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