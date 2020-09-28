В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар сушки для зернових культур

В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар сушки для зернових культур, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"26 сентября около 13:43 спасателям поступило сообщение, что в селе Плотыча Тернопольского района на территории одного из предприятий возник пожар зерновой сушки. В 18:00 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара привлекалось 3 единицы специальной техники и 9 спасателей. В ходе тушения пожара, для подвоза воды, использовалась вспомогательная техника аграрного предприятия.

Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.