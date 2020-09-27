Более 260 человек задержано в Беларуси на акциях протеста в воскресенье

В ходе несанкционированных акций протеста в Беларуси в воскресенье задержано более 260 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список задержанных размещен на сайте центра, он обновляется. Рядом с некоторыми именами уже стоит пометка "отпустили".

Наибольшее число задержанных – в Минске. Кроме того, задержания были в ряде областных и районных городов – Могилеве, Гродно, Витебске, Бресте, Витебске, Солигорске, Молодечно, Жодино, Орше, Барановичах и других.