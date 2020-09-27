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23:38 27.09.2020

Более 260 человек задержано в Беларуси на акциях протеста в воскресенье

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Более 260 человек задержано в Беларуси на акциях протеста в воскресенье

В ходе несанкционированных акций протеста в Беларуси в воскресенье задержано более 260 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список задержанных размещен на сайте центра, он обновляется. Рядом с некоторыми именами уже стоит пометка "отпустили".

Наибольшее число задержанных – в Минске. Кроме того, задержания были в ряде областных и районных городов – Могилеве, Гродно, Витебске, Бресте, Витебске, Солигорске, Молодечно, Жодино, Орше, Барановичах и других.

Теги: #акции_протеста #задержания #беларусь
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