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22:15 27.09.2020

В Краматорске произошел масштабный лесной пожар

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В Краматорске произошел масштабный лесной пожар

В Краматорске произошел масштабный лесной пожар. Огонь вспыхнул вечером 27 сентября на Васильковском пустыре, сообщил мэр города Андрей Панков на странице в Facebook.

"На Васильевский Пустоши горит лес. Крупный пожар началась под вечер. Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем", - написал Панков.

Ликвидация пожара продолжается.

"Сейчас на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска. Также краматорцам помогает один расчет из Дружковки. На подходе еще одна машина из Константиновки. Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов", - написал он.

Теги: #донецкая_область #украина #лес #пожар
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