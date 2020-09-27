В Краматорске произошел масштабный лесной пожар. Огонь вспыхнул вечером 27 сентября на Васильковском пустыре, сообщил мэр города Андрей Панков на странице в Facebook.

"На Васильевский Пустоши горит лес. Крупный пожар началась под вечер. Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем", - написал Панков.

Ликвидация пожара продолжается.

"Сейчас на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска. Также краматорцам помогает один расчет из Дружковки. На подходе еще одна машина из Константиновки. Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов", - написал он.