В Херсонской области из-за урагана в Большой Александровке повреждены здания и повалены деревья на территории школы

В Херсонской области в результате урагана в пгт Большая Александровка повреждены здания, повалены деревья на территории школы, сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

"По состоянию на текущий момент раскрыто крышу школы (3760 кв. м), разбиты металлопластиковые окна (7 окон и стеклоблоки в спортивном зале, металлопластиковый входящих тамбур), повалены деревья на территории обоих корпусов школы", - написал Гусев на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, предварительно зафиксировано повреждение 38 домов. Работа продолжается

Также глава ОГА отметил, что спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят работы по расчистке приблизительно 47 деревьев.

"Работают 3 бригады ГП "Великоалександровское ЛМГ" (задействовано 15 человек, 4 бензопилы, 1 трактор и 1 автомобиль). Также работают бригады Великоалександривского КП "Комсервис" по расчистке дорог", - сообщил Гусев.

Также глава ОГА отметил, что в аварийную службу "Херсонгаз" поступило 40 звонков касательно перебивки газовых труб. В настоящее время работники службы проводят соответствующие работы, а 710 жителям отключили подачу газа.

"По состоянию на 20:00 частично восстановлено энерго- и газоснабжение", - написал глава ОГА.

Кроме того, проводится аварийный ремонт водоснабжения. Работают 3 бригады по 4 человека по восстановлению энергообеспечения.

Гусев также сообщил об одном пострадавшем человеке, его состояние оценивается как средней тяжести.