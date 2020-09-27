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20:53 27.09.2020

Армения обратилась в ЕСПЧ с призывом прекратить обстрелы гражданских объектов в Карабахе

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Армения обратилась в ЕСПЧ с призывом прекратить обстрелы гражданских объектов в Карабахе

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Азербайджан прекратить обстрелы гражданских объектов на армянской территории и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

"Армянская сторона требует принудить Азербайджан прекратить обстрелы гражданских объектов в Армении и Нагорном Карабахе, воздерживаться от наступательных действий, прекратить точечный обстрел граждан, гражданских объектов и населенных пунктов",- говорится в заявлении представителя Армении в ЕСПЧ.

Ранее омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян заявил, что более 30 мирных граждан были ранены, двое погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана в Карабахе.

"На данный момент известно о более 30 раненых среди гражданского населения, однако эта цифра может возрасти. Погибли два человека", - сказал Бегларян на брифинге в воскресенье.

Он также сообщил, что под обстрелом находилось около 50 населенных пунктов.

Ранее в тот же день замминистра обороны НКР Артур Саркисян сообщил журналистам, что вооруженные силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики потеряла 16 человек убитыми и более 100 ранеными. При этом он сообщил, что армянские силы сбили три вертолета, 20 беспилотников, подбили 30 танков и БМП вооруженных сил Азербайджана.

Минобороны Азербайджана в воскресенье заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Генпрокуратура Азербайджана заявила в воскресенье, что в результате артобстрела с армянской стороны погибли пять мирных азербайджанских граждан, еще 19 получили ранения.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил со своей стороны о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Теги: #еспч #обстрелы #армения #азербайджан
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