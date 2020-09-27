Сайты СМИ Армении подверглись кибератакам

Около десяти новостных сайтов Армении подверглись атакам хакеров на фоне военной операции Вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Карабахе, сообщает в воскресенье корреспондент "Интерфакса".

При входе на страницы сайтов, подвергшихся кибератакам, появляется изображение президента Азербайджана.

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Главной задачей, наряду с защитой азербайджанского населения от провокаций с армянской стороны, является восстановление территориальной целостности Азербайджана, заявил позднее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.