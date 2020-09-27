События

19:29 27.09.2020

На одном из пропускных пунктов украинско-польской границы 26 сентября отключат электричество

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      Киев. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – На пропускном пункте "Дорогуск", разграничивающий Украину и Польшу, во вторник с 9 до 19 отключат электричество, поэтому вероятно замедление процесса оформления польскими контрольными службами.

"По сообщению польской стороны, во вторник, 29 сентября… с 09.00 до 19.00 будет проводиться техническое обслуживание трансформаторных станций на автомобильном пункте пересечения границы "Дорогуск". В связи с указанными работами будет отключена электроэнергия. В течение этого времени существует вероятность замедления процесса оформления контрольными службами Республики Польша", - сообщила пресс-служба западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Фейсбуке.

В Госпогранслужбе просят граждан, чтобы не накапливалось большое количество транспортных средств выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы, функционирующие на украинско-польском участке.

"Напоминаем, что границу с Республикой Польша можно пересечь в пунктах пропуска "Рава-Русская-Гребенне", "Краковец-Корчева", "Шегини-Медика" и "Грушев-Будомеж", - отметили в пресс-службе ведомства.

Теги: #электричество #польша #граница #украина
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