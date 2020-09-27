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18:54 27.09.2020

Около 200 человек задержаны в Беларуси в ходе акций протеста в воскресенье - МВД

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Около 200 человек задержаны в Беларуси в ходе акций протеста в воскресенье - МВД

В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Беларуси в воскресенье число задержанных увеличилось и составило около 200 человек, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"Согласно последним данным, задержаны около 200 человек в целом по стране", - сказала Чемоданова.

Ранее в воскресенье сообщалось, что задержаны более 100 человек.

Чемоданова ранее отмечала, что в ряде городов несанкционированные акции уже завершились, в частности, Гомеле и Могилеве. Она подтвердила, что в этих областных центрах сотрудниками правоохранительных органов применяли спецсредства в отношении протестующих. "Но светошумовые гранаты нигде не применялись", - подчеркнула собеседник агентства.

В целом, заметила официальный представитель МВД, количество участников протестных акций в текущее воскресенье значительно меньше, чем в предыдущие выходные, в том числе и в Минске.

Теги: #протест #беларусь
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