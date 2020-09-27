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18:54 27.09.2020

В Азербайджане с 28 сентября вводятся военное положение и комендантский час - помощник президента

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В Азербайджане с 28 сентября вводятся военное положение и комендантский час - помощник президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана, заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"С учетом провокации ВС Армении на линии соприкосновения и проводимых для предотвращения армянской агрессии контрнаступательных операций, с 00:00 28 сентября 2020 года на всей территории Азербайджана вводится военное положение", - заявил Гаджиев на брифинге в воскресенье.

По его словам, кроме того, согласно указу с 28 сентября в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также на территориях Абшеронского, Джабраильского, Физулинского, Агджабединского, Бейлаганского, Агдамского, Бардинского, Тертерского, Геранбойского, Гейгельского, Дашкесанского, Гедабегского, Товузского, Шамкирского, Газахского и Агстафинского районов в рамках военного положения вводится комендантский час с 21:00 до 6:00.

"В период комендантского часа гражданам запрещено нахождение на улицах и в других общественных местах без специального разрешения и документов, удостоверяющих личность. Согласно указу, также будут применены ограничения на въезд и выезд и на движение транспортных средств", - заявил Гаджиев.

По его словам, комендантский час вводится в основных городах, а также в городах и районах Азербайджана, находящихся вблизи линии соприкосновения войск и госграницы с Арменией.

Теги: #алиев #армения #азербайджан
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