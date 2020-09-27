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18:46 27.09.2020

Канада предлагает Украине помощь в связи с крушением АН-26 в Харьковской области

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Канада предлагает Украине помощь в связи с крушением АН-26 в Харьковской области

Власти Канады предлагают Украине помощь после авиакрушения самолета Вооруженных сил Украины АН-26 в Харьковской области, сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Я предложил любую помощь, которая может понадобиться Украине в эти непростые времена", - написал министр в своем микроблоге Твиттер.

Также он сообщил, что переговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и выразил свои соболезнования от имени Канады после крушения военного самолета и гибели курсантов.

Теги: #самолет #помощь #украина #канада
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