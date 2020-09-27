Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

Российские наемники четыре раза нарушили договоренности о режиме прекращения огня с начала суток по состоянию на 17.00 воскресенья.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Российские наемники открывали огонь из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета, а также из стрелкового оружия.

В то же время, в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали почти 10 га территории и передали на уничтожение 15 взрывоопасных предметов.

Спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры: в течение суток они отремонтировали 3 дома, еще на 5 объектах работы продолжаются.