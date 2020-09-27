В НАТО призывают прекратить боевые действия в Карабахе, поддерживают Минскую группу ОБСЕ

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай призвал стороны нагорно-карабахского конфликта возобновить переговоры об урегулировании.

"НАТО глубоко обеспокоена сообщениями о широкомасштабных боевых действиях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения", - говорится в заявлении Аппатурая, опубликованном в Брюсселе в воскресенье.

"У этого конфликта нет военного решения. Сторонам следует возобновить переговоры о мирном урегулировании. НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул спецпредставитель генсека НАТО.