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14:30 27.09.2020

В МИД Украины призвали Армению и Азербайджан вернуться к диалогу для мирного урегулирования конфликта

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В МИД Украины призвали Армению и Азербайджан вернуться к диалогу для мирного урегулирования конфликта

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.

"МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в микроблоге украинского внешнеполитического ведомства в Twitter.

В МИД Украины также выразили соболезнования родственникам и близким погибших.

Теги: #азербайджан #армения #мид
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