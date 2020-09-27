В МИД Украины призвали Армению и Азербайджан вернуться к диалогу для мирного урегулирования конфликта

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.

"МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в микроблоге украинского внешнеполитического ведомства в Twitter.

В МИД Украины также выразили соболезнования родственникам и близким погибших.