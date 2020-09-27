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14:02 27.09.2020

В Киеве завершено расследование разбойного нападения на врача, произошедшее в июне

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В Киеве завершено расследование разбойного нападения на врача, произошедшее в июне

Следователи столичной полиции завершили досудебное расследование в отношении трех злоумышленников, которые в начале июня текущего года напали на врача на бульваре Шевченко в центре столицы и забрали у него дорогостоящее медицинское оборудование, сообщает отдел коммуникации полиции Киева в воскресенье.

Как рассказал начальник отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, правоохранители прибыли на место совершения преступления после заявления потерпевшего уже через несколько минут и начали поиски нападавших: "Мы выяснили, что потерпевший приехал в столицу с целью приобретения дорогостоящего медицинского оборудования. Во время отработки информации на улице Саксаганского мы задержали одного из нападавших, а его сообщников – возле Центрального железнодорожного вокзала", - рассказал он.

Задержанные - уроженцы города Харькова, Ворзеля Киевской области и житель Черкасской области, 1975, 1995 по 1992 годов рождения. Кроме того, сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции установили, что 45-летний харьковчанин ранее уже был судим за совершение грабежа и в прошлом году освободился из мест лишения свободы.

"Нападавшим мы сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Шевченковский районный суд столицы избрал им меру пресечения содержание под стражей без возможности внесения залога. Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил Падюк.

В настоящее время досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в суд.

Теги: #киев #полиция
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