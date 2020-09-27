Авиакатастрофа в Харьковской области: бизнесмен Павел Фукс даст по 100 тыс. грн семьям погибших

Украинский бизнесмен и меценат Павел Фукс передаст по 100 тыс. гривен каждой семье погибших офицеров и курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, сообщил он в своем блоге в Telegram.

Самолет разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

“Вчера вечером вблизи Чугуева Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет. На борту были офицеры и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. 26 человек погибло, 1 борется за жизнь в больнице. Невозможно представить горе, с которым столкнулись родные погибших. Скорбим вместе с вами всей страной. Я принял решение поддержать семьи погибших. Мои представители свяжутся с родственниками погибших, чтобы организовать передачу по 100 000 гривен каждой семье”, – написал Фукс.