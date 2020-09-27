В Украине проводится 25-30 тыс ПЦР-тестов в сутки – глава Минздрава

25-30 тысяч тестирований на наличие коронавирусной инфекции Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводится в Украине ежесуточно, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Глава Минздрава поблагодарил всех работников лабораторных центров, которые уже более чем полгода в постоянном режиме работают над проведением тестирования. Он подчеркнул, что в лабораторных центрах ранее проводилось около 200 ПЦР-тестов в сутки, а сегодня это 25-30 тысяч в сутки", - сообщило Министерство здравоохранения Украины в телеграмм-канале "Коронавирус-инфо" по результатам брифинга Степанова в воскресенье.