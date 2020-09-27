События

13:15 27.09.2020

В Украине проводится 25-30 тыс ПЦР-тестов в сутки – глава Минздрава

1 мин читать
В Украине проводится 25-30 тыс ПЦР-тестов в сутки – глава Минздрава

25-30 тысяч тестирований на наличие коронавирусной инфекции Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводится в Украине ежесуточно, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Глава Минздрава поблагодарил всех работников лабораторных центров, которые уже более чем полгода в постоянном режиме работают над проведением тестирования. Он подчеркнул, что в лабораторных центрах ранее проводилось около 200 ПЦР-тестов в сутки, а сегодня это 25-30 тысяч в сутки", - сообщило Министерство здравоохранения Украины в телеграмм-канале "Коронавирус-инфо" по результатам брифинга Степанова в воскресенье.

Теги: #коронавирус #степанов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 27.09.2020
Минздрав подал бюджетный запрос на помощь при остром инфаркте миокарда – Степанов

Минздрав подал бюджетный запрос на помощь при остром инфаркте миокарда – Степанов

12:47 27.09.2020
При плановой госпитализации ИФА-тестирование будут делать за счет государства – Степанов

При плановой госпитализации ИФА-тестирование будут делать за счет государства – Степанов

12:25 27.09.2020
В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 40 человек, 8 выздоровели – командование Медсил

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 40 человек, 8 выздоровели – командование Медсил

12:23 27.09.2020
В Киеве за сутки COVID-19 заболели 323 человек, 11 – скончались

В Киеве за сутки COVID-19 заболели 323 человек, 11 – скончались

10:23 27.09.2020
В Украине 3 130 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 56 новых жертв вируса, 1 009 выздоровели

В Украине 3 130 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 56 новых жертв вируса, 1 009 выздоровели

05:02 27.09.2020
Власти Брюссельского региона приняли экстренное решение об ужесточении антивирусных мер

Власти Брюссельского региона приняли экстренное решение об ужесточении антивирусных мер

00:05 27.09.2020
В Молдове новый антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки - 868, общее число превысило 50 тыс. - Минздрав

В Молдове новый антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки - 868, общее число превысило 50 тыс. - Минздрав

18:37 26.09.2020
Мировое сообщество должно выяснить, как появился COVID-19 - британский премьер

Мировое сообщество должно выяснить, как появился COVID-19 - британский премьер

12:27 26.09.2020
В ВСУ за сутки выявлены 60 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлены 60 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

12:02 26.09.2020
В Киеве за сутки Covid-19 заболели 447 человек, 42 из них - дети

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 447 человек, 42 из них - дети

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Армении объявлено военное положение и мобилизация - президент

В Украине 3 130 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 56 новых жертв вируса, 1 009 выздоровели

Трое бойцов ВСУ ранены из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе – сводка

Зеленский прибыл в Донецкую область: проведет совещание по работе ТКГ и посетит военнослужащих

Членам семей погибших в авиакатастрофе в Харьковской области выплатят единоразовую денежную помощь в размере 1 млн 576 грн

ПОСЛЕДНЕЕ

В Минске начались задержания участников протестной акции

В Армении объявлено военное положение

В Киеве завершено расследование разбойного нападения на врача, произошедшее в июне

Анкара пообещала Баку поддержку в связи с ситуацией в Карабахе

Азербайджанские военные в ходе операции заняли несколько сел

Авиакатастрофа в Харьковской области: бизнесмен Павел Фукс даст по 100 тыс. грн семьям погибших

Совет Европы призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия - генсек организации

В начале недели в Украине удержится умеренно теплая погода, в большинстве областей пройдут дожди

Десятки мирных жителей ранены, двое погибли в непризнанном Карабахе в результате азербайджанских ударов - представитель главы НКР

Азербайджан проводит военную операцию в Карабахе после гибели азербайджанцев в результате армянского артобстрела - Алиев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА