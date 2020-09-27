При плановой госпитализации ИФА-тестирование будут делать за счет государства – Степанов

Тестирование на наличие коронавирусной инфекции Covid-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА) будет проводиться за счет государства в случае госпитализации пациента.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в телеграмм-канале "Коронавирус-инфо" по результатам брифинга главы ведомства Максима Степанова в воскресенье.

"В случае плановой госпитализации необходимо делать ИФА-тестирование. Если есть заключение врача о необходимости госпитализации пациента, тестирование происходит за счет государства", - говорится в сообщении.