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12:28 27.09.2020

Десятки мирных жителей ранены, двое погибли в непризнанном Карабахе в результате азербайджанских ударов - представитель главы НКР

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Десятки мирных жителей ранены, двое погибли в непризнанном Карабахе в результате азербайджанских ударов - представитель главы НКР

Десятки мирных жителей получили ранения в Карабахе в результате обстрелов с азербайджанской стороны, два человека были убиты, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян в воскресенье.

"Есть десятки раненых среди мирного населения. Противник из артиллерии в основном поражал населенные пункты. К сожалению, у нас есть и две жертвы - женщина и ребенок", - сказал Погосян представителям местных СМИ.

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана заявили в воскресенье, что азербайджанские Вооруженные силы проводят активную "контрнаступательную операцию" на линии соприкосновения с Арменией, целью операции азербайджанских военных является предотвращение провокаций с армянской стороны.

Президент Азербайджана заявил, что операция является ответом на армянские артобстрелы, в которых погибли азербайджанские граждане.

Теги: #пострадавшие #жертвы #армения #азербайджан
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