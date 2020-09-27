Десятки мирных жителей ранены, двое погибли в непризнанном Карабахе в результате азербайджанских ударов - представитель главы НКР

Десятки мирных жителей получили ранения в Карабахе в результате обстрелов с азербайджанской стороны, два человека были убиты, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян в воскресенье.

"Есть десятки раненых среди мирного населения. Противник из артиллерии в основном поражал населенные пункты. К сожалению, у нас есть и две жертвы - женщина и ребенок", - сказал Погосян представителям местных СМИ.

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана заявили в воскресенье, что азербайджанские Вооруженные силы проводят активную "контрнаступательную операцию" на линии соприкосновения с Арменией, целью операции азербайджанских военных является предотвращение провокаций с армянской стороны.

Президент Азербайджана заявил, что операция является ответом на армянские артобстрелы, в которых погибли азербайджанские граждане.