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12:28 27.09.2020

Азербайджан проводит военную операцию в Карабахе после гибели азербайджанцев в результате армянского артобстрела - Алиев

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Азербайджан проводит военную операцию в Карабахе после гибели азербайджанцев в результате армянского артобстрела - Алиев

Военная операция Азербайджана в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители, заявил в воскресенье азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"Утром в воскресенье ВС Армении начали обстреливать позиции азербайджанских военных и гражданское население по различным направлениям на линии соприкосновения. Причем обстрелы велись из различных орудий, в том числе из крупных", - сказал Алиев в телеобращении к азербайджанскому народу в воскресенье.

Президент назвал это "очередной военной провокацией Армении".

"В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника", - добавил Алиев.

"Сегодня Армения является угрозой для региона. Азербайджан не прибегал к провокации, а лишь защищает собственные позиции", - сказал азербайджанский лидер.

"Что делают армянские военные на азербайджанских землях? Азербайджанская армия воюет сегодня на своей территории, защищает территориальную целостность, наносит по противнику сокрушительные удары. Наше дело правое и мы победим", - добавил Алиев.

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана заявили в воскресенье, что азербайджанские Вооруженные силы проводят активную "контрнаступательную операцию" на линии соприкосновения с Арменией, целью операции азербайджанских военных является предотвращение провокаций с армянской стороны.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Теги: #армения #азербайджан
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