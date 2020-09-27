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12:23 27.09.2020

В Киеве за сутки COVID-19 заболели 323 человек, 11 – скончались

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В Киеве за сутки COVID-19 заболели 323 человек, 11 – скончались

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 323 человека, сообщил мэр города Виталий Кличко в воскресенье утром.

"11 больных умерли. За период пандемии коронавирус унес жизни 361 киевлянина", - написал Кличко на странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что на сегодня в столице уже 21 815 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки заболели:174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет; 122 мужчины в возрасте от 21 до 73 лет; 15 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 5 до 17 лет. Заболели, в частности, 12 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 6 482 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 69. В Соломенском - 54. Но в Оболонском районе - 47 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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