Армянская оппозиция организовывает запись добровольцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе
Несколько сотен представителей оппозиционной в Армении партии "Дашнакцутюн" организовали в центре Еревана митинг и сбор добровольцев, которые намерены поехать в зону карабахского конфликта.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время участники акции записываются в соответствующие списки.
Ранее министерства обороны Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что необходимости в сборе добровольцев на данный момент нет.
В воскресенье утром премьер Армении заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.