Армянская оппозиция организовывает запись добровольцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе

Несколько сотен представителей оппозиционной в Армении партии "Дашнакцутюн" организовали в центре Еревана митинг и сбор добровольцев, которые намерены поехать в зону карабахского конфликта.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время участники акции записываются в соответствующие списки.

Ранее министерства обороны Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что необходимости в сборе добровольцев на данный момент нет.

В воскресенье утром премьер Армении заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.