В Армении объявлено военное положение и мобилизация - президент

Решением правительства Армении в республике объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Сейчас решением правительства Армении в республике объявляется военное положение и общая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Прикрепленным к войскам личным составам призываю явиться в территориальные военные комиссариаты", - написал Пашинян на своей странице в Фейсбуке.

В воскресенье утром Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян позднее в воскресенье сообщил, что десятки мирных жителей получили ранения в Карабахе в результате обстрелов с азербайджанской стороны, два человека были убиты. "Есть десятки раненых среди мирного населения. Противник из артиллерии в основном поражал населенные пункты. К сожалению, у нас есть и две жертвы - женщина и ребенок", - сказал Погосян представителям местных СМИ.