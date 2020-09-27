События

10:45 27.09.2020

Полиция открыла за сутки 8 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

1 мин читать
Полиция открыла за сутки 8 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки (26 сентября) начали 8 уголовных производств по фактам нарушений избирательного законодательства в рамках местных выборов.

Как сообщила в воскресенье Национальная полиция Украины на странице в соцсети Facebook, всего в течение суток в полицию поступило 177 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области - 101. Также 20 сообщений - в Черновицкой, 7 - в Донецкой, по 6 - в Закарпатской и Ровенской, по 5 - в Винницкой, Одесской и Черкасской областях.

Всего с 5 сентября (с начала избирательной кампании) территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 1260 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 108 уголовных правонарушениях. Из них 57 - связаны с нарушением избирательного законодательства, а 51 - с избирательным процессом.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:29 27.09.2020
Львовский горизбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра Садового, Кошулинского и Синютку

Львовский горизбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра Садового, Кошулинского и Синютку

22:29 26.09.2020
Львовский горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост мэра

Львовский горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост мэра

12:29 26.09.2020
Теризбирком отказался регистрировать действующего мэра Умани на выборах

Теризбирком отказался регистрировать действующего мэра Умани на выборах

12:13 26.09.2020
В Украине за сутки полиция открыла 15 уголовных дел за нарушения избирательного процесса

В Украине за сутки полиция открыла 15 уголовных дел за нарушения избирательного процесса

21:07 25.09.2020
Харьковский горизбирком зарегистрировал 15 кандидатов на пост городского головы, в том числе нынешнего и бывшего

Харьковский горизбирком зарегистрировал 15 кандидатов на пост городского головы, в том числе нынешнего и бывшего

21:05 25.09.2020
Харьковский горизбирком зарегистрировал 15 кандидатов на пост городского головы, в том числе нынешнего и бывшего

Харьковский горизбирком зарегистрировал 15 кандидатов на пост городского головы, в том числе нынешнего и бывшего

19:10 25.09.2020
"Опора" снимает образовательный сериал о местных выборах

"Опора" снимает образовательный сериал о местных выборах

17:48 25.09.2020
Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Малюська

Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Малюська

17:35 25.09.2020
Полиция расследует инцидент с участием журналистки и пресс-секретаря кандидата в мэры Николаева

Полиция расследует инцидент с участием журналистки и пресс-секретаря кандидата в мэры Николаева

15:29 25.09.2020
Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра - опрос

Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине 3 130 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 56 новых жертв вируса, 1 009 выздоровели

Трое бойцов ВСУ ранены из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе – сводка

Зеленский прибыл в Донецкую область: проведет совещание по работе ТКГ и посетит военнослужащих

Членам семей погибших в авиакатастрофе в Харьковской области выплатят единоразовую денежную помощь в размере 1 млн 576 грн

Выживший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант может быть выписан в ближайшие дни - начальник госпиталя

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели завершили работы на месте крушения АН-26 в Харьковской области

В Украине 3 130 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 56 новых жертв вируса, 1 009 выздоровели

Трое бойцов ВСУ ранены из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе – сводка

Власти Брюссельского региона приняли экстренное решение об ужесточении антивирусных мер

В состав ВМС США вошел новый ракетный эсминец "Дельберт Блэк"

В Молдове новый антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки - 868, общее число превысило 50 тыс. - Минздрав

В Минске задержали 70 человек; часть уже отпустили, в том числе нескольких журналистов - правозащитники

Главы и руководители МИД иностранных государств выражают соболезнования в связи с крушением Ан-26 и гибелью людей - ОПУ

Зеленский осмотрел КПВВ "Майорское" и посетил позиции ВСУ на линии фронта

Мировое сообщество должно выяснить, как появился COVID-19 - британский премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА