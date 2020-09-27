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07:51 27.09.2020

Трое бойцов ВСУ ранены из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе – сводка

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Трое бойцов ВСУ ранены из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе – сводка

За прошедшие сутки, 26 сентября, в полосах ответственности бригад Вооруженных сил Украины на Донбассе задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников, при этом трое военнослужащих получили ранения вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве, сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил.

      "К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сводке о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 7.30 воскресенья.

      Огневую активность российских наемников из станкового автоматического гранатомета зафиксировано недалеко от н.п.Новолуганское, из стрелкового оружия - у Верхнеторецкого. В то же время вблизи Авдеевки в ночное время суток враг провоцировал украинских военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

      "Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет", - говорится в сводке.

      С начала текущих суток, 27 сентября, объявленный режим прекращения огня российские наемники нарушили один раз.

      "Выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета отмечены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Опытного. Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сводке.

Теги: #оос #сводка #донбасс
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